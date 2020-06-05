Аналитики рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях мая
Самые высокие зарплаты в мае предлагали соискателям в сфере логистики и работы на складе, показало исследование специалистов сервиса «Работа.ру». Так, на этих позициях зарплаты в среднем составляли 155 тысяч рублей. Обычно требуются водители экспедиторы и водители с личными автомобилями.
Столь же высокие доходы обещали в судоходстве — в среднем до 154 тысяч рублей, но по некоторым специальностям — даже выше, передаёт RT.
Специалистам по работе с недвижимостью предлагали вакансии со средним максимальным заработком в 141 тысячу рублей, для начинающих специалистов в стартапах это 140 тысяч рублей, говорят аналитики.
Другие исследования показывают, что у каждого пятого россиянина снизилась зарплата и прочие выплаты. На фоне нерабочего апреля и закрытия многих предприятий в связи с карантином в стране растёт безработица. Только официально зарегистрированных безработных за нерабочий период стало на 29% больше, а по итогам года безработица может вырасти в 2-3 раза относительно показателей марта, говорят эксперты.
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