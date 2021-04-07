Аналитики подсчитали средний чек россиянина за поход в магазин
Средний чек россиянина за один поход в магазин с 29 марта по 4 апреля составил 598 рублей, приводят «Известия» данные исследовательского холдинга «Ромир». Это на 24 рубля (3,9%) меньше, чем на прошлой неделе.
Кроме того, это на 126 рублей (17,4%) меньше относительно 13-й недели прошлого года. Специалисты холдинга объясняют такие цифры влиянием пандемии. «В прошлом году в этот период россияне активно делали покупки в магазинах в преддверии введения новых ограничительных мер», - объясняется в сообщении.
Исследование основано на информации 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.
Ранее экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор Леонид Холод в эфире НСН рассказал, почему в России могут вырасти цены на сахар и масло.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru