Аналитики назвали размер прибавки к пенсии по ГПП

В малообеспеченных регионах прибавка к пенсии по ГПП будет скромнее. Для примера, в Туве она составит 7,8 тысяч рублей, в Карачаево-Черкесской республике – 9,3 тысячи рублей.

При расчётах использовался показатель доходности средств, инвестированных негосударственными пенсионными фондами по ГПП, в размере 6,7%.

Предполагается, что ГПП начнёт работать в 2021 году. Участие в нём будет добровольным. Взносы в НПФ в размере не более 6% общего дохода не будут облагаться 13%-ным НДФЛ.

