Аналитики назвали размер прибавки к пенсии по ГПП
Жители Москвы и Сахалинской области заработают больше всего, откладывая ежемесячно в течение 30 лет по 6% от своего дохода в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП). По подсчётам консалтинговой компании FinExpertiza, которые приводят «Известия», у москвичей прибавка к пенсии составит 32,7 тысячи рублей, на Сахалине – 30 тысяч рублей.
В малообеспеченных регионах прибавка к пенсии по ГПП будет скромнее. Для примера, в Туве она составит 7,8 тысяч рублей, в Карачаево-Черкесской республике – 9,3 тысячи рублей.
При расчётах использовался показатель доходности средств, инвестированных негосударственными пенсионными фондами по ГПП, в размере 6,7%.
Предполагается, что ГПП начнёт работать в 2021 году. Участие в нём будет добровольным. Взносы в НПФ в размере не более 6% общего дохода не будут облагаться 13%-ным НДФЛ.
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