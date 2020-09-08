Аналитики назвали лучшую валюту для сбережений

В последние полгода лучше всего показали себя валюты европейских стран, не входящих в еврозоны - шведская крона, датская крона и швейцарский франк, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

По его словам, эти валюты с начала года выросли к доллару даже больше, чем евро, передаёт РИА Новости. Однако в более долгосрочной перспективе лидирующие позиции сохранит лишь швейцарский франк, являющийся одной из основных защитных валют, уверен Бабин.

Вместе с тем проблема перевода рублей в эту валюту заключается в том, что обменные курсы в банках вряд ли будут близки к рыночным, и есть риск понести курсовые издержки, превышающие доходность вложений, предупреждает эксперт.

Бабин предлагает с недоверием отнестись к евро как валюте для хранения сбережений. Из-за рисков внешнеторгового противостояния с США и второй волны коронавируса спрос на евро и котировки могут снизиться, объясняет он. Нестабильным будет и доллар, который зависит от гражданских волнений в США и внутриполитической неопределённости на фоне президентских выборов.

В понедельник, 8 сентября, биржевой курс евро превышал 90 рублей, а доллар поднимался выше 76 рублей, сообщала НСН. К концу торговой сессии евро вернулся к уровню 89 рублей, а доллар – к уровню 75 рублей.

