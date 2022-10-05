Аналитики: Евросоюз может потратить на борьбу с энергокризисом до €1,6 трлн

Европе потребуется €1,6 трлн на смягчение последствий энергетического кризиса, вызванного санкциями против России и отказом от российского газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков консалтинговой компании «Яков и Партнеры».

Европейские страны начали регуляторные и финансовые интервенции, чтобы сгладить последствия энергокризиса, который уже спровоцировал рост цен на энергоносители и электричество, закрытие предприятий, проблемы с продовольствием, пишет Газета.ру.

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Как отметила партнер консалтинговой компании Елена Кузнецова, в 2023 году Евросоюз может потратить 1–1,6 трлн евро на компенсацию затрат на газ предприятиям и домохозяйствам, компенсации сотрудникам остановившихся производств, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры.

«Это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при отсутствии активного противодействия кризису, но должно позволить избежать эффекта домино и дальнейшего ослабления экономики», – подчеркнула эксперт.

Кризис грозит увеличением числа банкротств, падением потребительского спроса, закрытием инвестиционных программ бизнеса, отмечает телеканал «360». Из-за нехватки газа и удорожания энергоносителей ряд наиболее энергоемких отраслей может оказаться неконкурентоспособен, а предприятия могут сократить производство на 10–60% от уровней прошлого года.

Эксперты указывают, что остановка предприятий повлечет сокращение рабочих мест. Так, сокращения могут затронуть 1,4 млн человек в сфере производства продуктов питания, 800 тысяч — в целлюлозно-бумажном производстве, по 600 тысяч – в металлургии и производстве неметаллической минеральной продукции. По прогнозам аналитиков, рискуют потерять работу 16 млн европейцев.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭнергетикаКризисЕвросоюз
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