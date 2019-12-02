Центробанк научится различать смартфоны отмывающие деньги

Центральный банк России вернулся к вопросу создания системы оценки устройств, с помощью которой можно будет отследить сомнительные платежи и переводы юридических лиц. В единую базу ЦБ будет стекаться информация о смартфонах, планшетах и компьютерах, посредством которых осуществляются операции в интернет-банках. База призвана противодействовать отмыванию денег. Как отмечают эксперты, подобная система усложнит работу тех, кто профессионально занимается отмыванием и обналичиванием, поскольку такие лица часто имеют множество компаний и счетов в разных банках, но работают с ограниченного количества устройств.



Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН назвал подобную систему существенным препятствием для тех, кто отмывает деньги.

«Замаскировать устройство, конечно, они могут, но подобные действия — это всегда дополнительные затраты для мошенников. Вопрос в стоимости системы. В данном случае, она не очень дорогая, и позволяет решить какие-то моменты, которые сегодня не решаются. И, на мой взгляд, это позитивно. Позитивно, что эти системы худо-бедно начинают двигаться», - рассказывает аналитик.