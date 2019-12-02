Центробанк научится различать смартфоны отмывающие деньги
Аналитик Mobile Research group в эфире НСН спрогнозировал полную прозрачность наших финансовых операций с помощью межбанковской системы по борьбе с отмыванием денег.
Центральный банк России вернулся к вопросу создания системы оценки устройств, с помощью которой можно будет отследить сомнительные платежи и переводы юридических лиц. В единую базу ЦБ будет стекаться информация о смартфонах, планшетах и компьютерах, посредством которых осуществляются операции в интернет-банках. База призвана противодействовать отмыванию денег. Как отмечают эксперты, подобная система усложнит работу тех, кто профессионально занимается отмыванием и обналичиванием, поскольку такие лица часто имеют множество компаний и счетов в разных банках, но работают с ограниченного количества устройств.
Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН назвал подобную систему существенным препятствием для тех, кто отмывает деньги.
«Замаскировать устройство, конечно, они могут, но подобные действия — это всегда дополнительные затраты для мошенников. Вопрос в стоимости системы. В данном случае, она не очень дорогая, и позволяет решить какие-то моменты, которые сегодня не решаются. И, на мой взгляд, это позитивно. Позитивно, что эти системы худо-бедно начинают двигаться», - рассказывает аналитик.
Эксперт также уверен, что обычных граждан система никак не затронет.
«Если вы не нарушаете закон, не совершаете противоправных сделок, то вам боятся нечего. Всем остальным, конечно, стоит беспокоиться. Мы говорим о том, что для государства, не только в России, но и мире, в ближайшие годы прозрачность наших операций, цифровой и обычной жизни, станет намного выше. Важно понимать, что это неизбежно. Если раньше государство не видело кое-какие ваши доходы, платежи, то в ближайшее время все изменится», - убеждает Муртазин.
Банки уже тестировали проект, сейчас ждут деталей его реализации.
Ранее НСН сообщила, что Сбербанк заявил об изменении концепции кибербезопасности после утечки данных клиентов в октябре текущего года. В рамках нововведений, в частности, планируется ввести особый режим контроля за сотрудниками, которые имеют доступ к значимым системам. Таким образом, банк планирует защищать данные не только извне, но и изнутри.
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