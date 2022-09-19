Аналитик спрогнозировал скачок цен на газ в Европе в феврале

По его словам, связан скачок цен будет с сокращением запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ). Вместе со стартом отопительного сезона из подземных хранилищ начнётся выкачка газа. Каждая новость об уменьшении заполненности ПХГ будет провоцировать рост цен на топливо.

Также эксперт отметил, что в силу особенности выкачки из ПХГ со временем встанет необходимость закрывать нужды потребителей текущим импортом. Ожидается рост цен до отметки 4 тысячи долларов, не исключается Юшковым и более высокая стоимость газа.

Ранее Евросоюз объявил о свободе от российского газа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

