Риэлтор предрек снижение ключевой ставки Центробанка

Центробанк после ряда «защитных» мер может вернуться к понижению ключевой ставки, что восстановит спрос на недвижимость, заявил вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.

«Рублевые цены могут скорректироваться к уровню 2014 года, если будет продолжительный период роста ставок по ипотеке. Если все-таки ставки по ипотеке будут существенно понижены, и ключевая ставка будет понижена, что, скорее всего, может произойти, потому что уже целый ряд заградительных мер ЦБ предпринял в отношении защиты курса валюта, это может привести к тому, что на всех рынках восстановится спрос», - отметил он.

На рынке недвижимости фиксируются проблемы с арендой жилья, участились случаи мошенничества, заявила юрист Московского Общества защиты потребителей Юлия Швец в пресс-центре НСН.

