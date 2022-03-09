Риэлтор предрек снижение ключевой ставки Центробанка
Константин Апрелев отметил, что в таком случае спрос на недвижимость восстановится.
Центробанк после ряда «защитных» мер может вернуться к понижению ключевой ставки, что восстановит спрос на недвижимость, заявил вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.
«Рублевые цены могут скорректироваться к уровню 2014 года, если будет продолжительный период роста ставок по ипотеке. Если все-таки ставки по ипотеке будут существенно понижены, и ключевая ставка будет понижена, что, скорее всего, может произойти, потому что уже целый ряд заградительных мер ЦБ предпринял в отношении защиты курса валюта, это может привести к тому, что на всех рынках восстановится спрос», - отметил он.
На рынке недвижимости фиксируются проблемы с арендой жилья, участились случаи мошенничества, заявила юрист Московского Общества защиты потребителей Юлия Швец в пресс-центре НСН.
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