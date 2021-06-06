Аналитик рынка ответил главе OMV Украине об идее работать с «Газпромом»

«Есть ли у Украины шансы ещё что-нибудь предложить России? Я думаю, что теоретически да, шансы есть. Адекватные экономические предложения России вполне были бы уместны со стороны Украины. Но для этого надо прекратить конфронтационную риторику, наладить отношения с Россией, хотя бы экономические», - заявил Митрахович.

Ранее Зеле заявил, что Украине следует предложить «Газпрому» привлекательные условия транзита газа в Европу вместо того, чтобы пытаться помешать реализации «Северного потока-2».

В мае в российском МИДе заявили об отсутствии у РФ стремления приостановить поставку газа через Украину. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы в качестве элемента давления или шантажа.

