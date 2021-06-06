Аналитик рынка ответил главе OMV Украине об идее работать с «Газпромом»
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT отреагировал на рекомендацию Украинке главы австрийской энергокорпорации OMV Райнера Зеле о предложении «Газпрому» привлекательных условий транзита газа в Европу в связи с завершением проекта «Северный поток-2».
По словам Митраховича, транзитный тариф через Украину для «Газпрома» сейчас самый дорогой. Поэтому Киеву стоило бы подумать об интересных для Москвы вариантах сотрудничества. При этом, напомнил эксперт, Украине необходимо модернизировать свою газотранспортную систему, что постоянно откладывалось.
«Есть ли у Украины шансы ещё что-нибудь предложить России? Я думаю, что теоретически да, шансы есть. Адекватные экономические предложения России вполне были бы уместны со стороны Украины. Но для этого надо прекратить конфронтационную риторику, наладить отношения с Россией, хотя бы экономические», - заявил Митрахович.
Ранее Зеле заявил, что Украине следует предложить «Газпрому» привлекательные условия транзита газа в Европу вместо того, чтобы пытаться помешать реализации «Северного потока-2».
В мае в российском МИДе заявили об отсутствии у РФ стремления приостановить поставку газа через Украину. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы в качестве элемента давления или шантажа.
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