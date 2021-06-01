Песков рассказал о будущем транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа с Украиной остаётся в силе, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что Россия «не намерена отказываться от этого маршрута» и после истечения контракта.
«Владимир Путин каждый раз подчёркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка», - сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Украина, как собственник ГТС, «должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток - 2» козырем России, сообщает «Свободная пресса». По его словам, этот «флеш-рояль» будет использован Москвой, чтобы выгодно решить вопрос Донбасса и Крыма, а также лишить украинскую сторону нового контракта на транзит газа.
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