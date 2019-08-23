Аналитик рассказал, почему россияне разлюбили планшеты
Ведущий аналитик Mobile Research Group в эфире НСН рассказал, почему планшеты превращаются в нишевый продукт.
Планшеты все менее популярны среди россиян. Как показывает статистика ритейлеров, продажи таких гаджетов с диагональю дисплея до 8 дюймов в первом полугодии 2019 года упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Одновременно растет спрос на широкоэкранные смартфоны-фаблеты, которые заняли 58% рынка, в то время как год назад их доля составляла 16%.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН рассказал, почему планшеты превращаются в нишевый продукт.
«Они пользуются популярностью для определенных сценариев. Доля продаж планшетов растет в B2B сегменте, в то время как конечные потребители, обычные люди, покупают их все реже. Причина проста – люди покупают смартфоны с большой диагональю экрана, соответственно, им не нужно два устройства, они пользуются одним. Поэтому планшеты пытаются мигрировать в сторону устройств три в одном – планшет, компьютер, смартфон. С помощью пристегиваемой клавиатуры пытаются потеснить ноутбуки и нетбуки. Но пока это не удается. Потому говорить, что вернется популярность планшетов, нельзя. И мы видим, что небольшие производители, китайские компании, в основном, от планшетов отказываются. На этом рынке остаются крупные игроки – Apple, Samsung, Huawei», - объяснил он.
Ранее стало известно, на что россияне обращают внимание в первую очередь при выборе нового смартфона.
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