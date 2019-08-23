Аналитик рассказал, почему россияне разлюбили планшеты

Планшеты все менее популярны среди россиян. Как показывает статистика ритейлеров, продажи таких гаджетов с диагональю дисплея до 8 дюймов в первом полугодии 2019 года упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Одновременно растет спрос на широкоэкранные смартфоны-фаблеты, которые заняли 58% рынка, в то время как год назад их доля составляла 16%.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН рассказал, почему планшеты превращаются в нишевый продукт.