Аналитик рассказал, почему растут цены на бензин на Дальнем Востоке

Проверить сообщения о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке и принять меры при необходимости поручил глава правительства Дмитрий Медведев своему заместителю Дмитрию Козаку, который намерен провести по этому поводу совещание с представителями нефтяных компаний.

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил в эфире НСН, в чем причина повышения цен на топливо.

«В Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо, по данным СМИ, заметно опережают динамику по другим регионам. Дело в том, что в Сибири и на Дальнем Востоке наиболее сложная ситуация на рынках. Там мелкооптовые индикативы установлены ниже, чем крупнооптовая цена. Выбрать на мелком опте товар достаточно затруднительно, а крупнооптовая цена непроходная для розницы», - сказал он.