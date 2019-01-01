Аналитик рассказал, почему растут цены на бензин на Дальнем Востоке
Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза объяснил в эфире НСН, в чем причина повышения цен на топливо.
Проверить сообщения о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке и принять меры при необходимости поручил глава правительства Дмитрий Медведев своему заместителю Дмитрию Козаку, который намерен провести по этому поводу совещание с представителями нефтяных компаний.
Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил в эфире НСН, в чем причина повышения цен на топливо.
«В Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо, по данным СМИ, заметно опережают динамику по другим регионам. Дело в том, что в Сибири и на Дальнем Востоке наиболее сложная ситуация на рынках. Там мелкооптовые индикативы установлены ниже, чем крупнооптовая цена. Выбрать на мелком опте товар достаточно затруднительно, а крупнооптовая цена непроходная для розницы», - сказал он.
По мнению аналитика, ситуацию можно исправить только системной реформой. «Механизмы, которые уже выработаны, должны работать при условии, что доминирующие игроки не будут злоупотреблять своим доминирующим положением. Но ситуация потихоньку выходит из-под контроля, потому что системно проблема не решается. Имеет место ситуация «регуляторных тисков», которые сверху представляют собой замороженную розничную цену, а снизу – высокий акциз. Куда будет двигаться планка – это и есть основной вопрос. Кто будет сегодня в убытках? Наибольший урон несут независимые переработчики, независимые нефтетрейдеры, независимые АЗС, потому что у них, в отличие от крупных компаний, отсутствуют разные центры прибыли. Чтобы этого не было нужны системные меры, реформировать отрасль, что позволит создать постоянные и выгодные всем участникам правила игры. Нужно снизить акциз и либерализовать розничные цены, напрямую привязав их к оптовым. А в оптовом сегменте нужно больше продавать через биржевой механизм», - пояснил он.
Напомним, ранее Российский топливный союз предупреждал Дмитрия Козака об опасности резкого роста розничных цен на бензин.
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