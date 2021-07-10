Аналитик раскрыл «честный» курс рубля без валютных операций Минфина

«О значимости этих валютных интервенций говорит тот факт, что рубль перестал быть «нефтяной валютой» и уже никак не реагирует на рекорды стоимости котировок барреля нефти», – цитирует Лосева РИА Новости.

По словам Лосева, объем покупок валюты на рынке в интересах Минфина с 7 июля по 5 августа запланирован на уровне 296 млрд рублей, ежедневно на эти цели планируется направлять 13,5 млрд рублей. Накопленные активы поступят в ФНБ в следующем году. При этом в мае 2021 года ведомство отказалось от доллара в структуре ФНБ в пользу других валют и золота, пишет Газета.ru.

Эксперт напомнил, что в разгар пандемии коронавируса в 2020 году, когда стоимость барреля нефти снизилась до $32, стоимость американской валюты была почти такой же, как и сейчас – около 72 рублей в связи с тем, что не было таких интервенций против рубля.

Лосев также считает, что в России установлен биржевой курс рубля, который определяется соотношением спроса и предложения валюты на биржевых торгах, где Банк России по поручению Минфина ежедневно проводит валютные инвенции, направленные на ослабление рубля.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал «Радиоточке НСН», что федеральный бюджет «лопается от денег», которые правительство не хочет тратить на развитие страны.

«"Кубышка" наполняется. У нас не использованы остатки средств на счетах федерального бюджета. А они непрерывно растут последние годы. Более того, есть бюджетное правило, которое введено российскими либералами, согласно которому, какой бы ни была цена нефти, доходы от продажи которой свыше 40 с небольшим долларов за баррель на нужды Российской Федерации не направляются, а замораживаются в российском бюджете. Это принципиальный подход российских либералов – деньги России не должны служить России», - отметил он.

