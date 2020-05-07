Нефти предсказали резкий взлёт до 100$

Нефть на мировых рынках примерно через полтора года может взлететь в цене до 100 долларов за баррель. Такой неожиданный прогноз в эфире телеканала CNBC дал египетский миллиардер Нагиб Савирис - руководитель холдинга Orascom Telecom Media and Technology.

По мнению предпринимателя, нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией, которая привела к обвалу рынка нефти, на самом деле была спланирована заранее Москвой и Эр-Риядом, отмечает Ura.ru. Цель такого шага - избавиться от конкурента в лице сланцевой индустрии в США, которая не может существовать при низких ценах на чёрное золото, пояснил бизнесмен.

Сейчас один баррель нефть марки Brent торгуется в районе 30 – 32 долларов. Нефть марки WTI продается за 26 – 26,5 долларов за бочку. Американские эксперты в области энергетики ранее озвучили прогноз, согласно которому, предстоящим летом добыча нефти в США может сократиться с 12 до 5,5 миллионов баррелей в сутки. Большинство компаний вынужденно уйдут из отрасли.

