Курс доллара впервые с 16 января вырос до 91 рубля
Курс доллара впервые с 16 января превысил 91 рубль. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.
По информации площадки на 15:41 мск 2 февраля, курс доллара расчётами «завтра» вырос на 55 копеек - до 91 рубля 2 копеек.
Параллельно на 97 копеек подорожал евро - до 98 рублей 91 копейки. Юань вырос на 7 копеек - до 12 рублей 64 копеек.
Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что основными рисками для курса рубля являются снижение цен на нефть в мире, восстановление импорта и высокие расходы госбюджета в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru