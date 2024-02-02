Курс доллара впервые с 16 января вырос до 91 рубля

Курс доллара впервые с 16 января превысил 91 рубль. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.

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По информации площадки на 15:41 мск 2 февраля, курс доллара расчётами «завтра» вырос на 55 копеек - до 91 рубля 2 копеек.

Параллельно на 97 копеек подорожал евро - до 98 рублей 91 копейки. Юань вырос на 7 копеек - до 12 рублей 64 копеек.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что основными рисками для курса рубля являются снижение цен на нефть в мире, восстановление импорта и высокие расходы госбюджета в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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