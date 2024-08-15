Аналитик объяснил рост спроса на страхование имущества высокой инфляцией

«Потребительская активность в области страхования имущества имеет тенденцию на рост. До конца года она может увеличиться на 3-5%», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил эксперт, в 2025 году тенденция продолжится, прирост страхований может составить 5-7%.

Ранее Сбербанк сообщал о росте заинтересованности клиентов в страховании жилья. В первой половине 2024 года было оформлено 1,4 миллиона полисов страхования недвижимости, что на 5% превышает показатель 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

