Аналитик объяснил рост спроса на страхование имущества высокой инфляцией
Россияне стали чаще страховать свое имущество на фоне повышенной инфляции, сообщил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.
«Потребительская активность в области страхования имущества имеет тенденцию на рост. До конца года она может увеличиться на 3-5%», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил эксперт, в 2025 году тенденция продолжится, прирост страхований может составить 5-7%.
Ранее Сбербанк сообщал о росте заинтересованности клиентов в страховании жилья. В первой половине 2024 года было оформлено 1,4 миллиона полисов страхования недвижимости, что на 5% превышает показатель 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru