Аналитик назвал условие падения рубля

Сильнее всего российская национальная валюта может упасть к доллару и евро, если нерезиденты получат разрешение на продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту и вывоз ее за границу, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика Олега Сыроваткина.

Эксперт рассказал, из-за чего упадет рубль

По его словам, если этого не произойдет, к концу 2022 года доллар будет стоить около 69 рублей, а по итогам 2023 года — около 75 рублей. Если западные страны решит включить в пакет санкций ограничения на деятельность НКЦ, рубль тоже просядет.

Ранее главный аналитик платформы «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в случае снижения рисков санкций на первый план на рынке выйдет пониженное предложение валюты со стороны экспортёров, что будет способствовать росту доллара, который может достигнуть 65 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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