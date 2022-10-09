Аналитик назвал условие падения рубля
Сильнее всего российская национальная валюта может упасть к доллару и евро, если нерезиденты получат разрешение на продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту и вывоз ее за границу, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика Олега Сыроваткина.
По его словам, если этого не произойдет, к концу 2022 года доллар будет стоить около 69 рублей, а по итогам 2023 года — около 75 рублей. Если западные страны решит включить в пакет санкций ограничения на деятельность НКЦ, рубль тоже просядет.
Ранее главный аналитик платформы «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в случае снижения рисков санкций на первый план на рынке выйдет пониженное предложение валюты со стороны экспортёров, что будет способствовать росту доллара, который может достигнуть 65 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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