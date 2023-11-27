Аналитик Карпунин: курс доллара может подняться выше 90 рублей в ближайшее время

По его словам, рубль может достичь уровня чуть выше 90 рублей за доллар.

Карпунин отметил, что на сегодняшний день не наблюдается причин для резкой девальвации из-за высоких ставок и обязательной продажи экспортерами части валютной выручки.

Ранее криптовалютная биржа Binance прекратила обслуживание рублёвых депозитов. Это связано с уходом площадки из России и продаже бизнеса компании CommEX, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

