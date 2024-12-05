Курс биткоина впервые поднялся выше $103 тысяч

Курс биткоина впервые взлетел выше отметки в $100 тысяч, в моменте он превысил $103,3 тысячи.

По данным биржи Binance, на торгах 5 декабря в 05:41 мск криптовалюта подорожала до $100,1 тысячи. Позже биткоин поднялся до $103,1 тысячи.

По состоянию на 09:51 мск криптовалюта торгуется на уровне $101,9 тысячи.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что никто не сможет запретить биткоин и другие цифровые валюты, они продолжат развиваться, пишет 360.ru.

