Курс биткоина впервые поднялся выше $103 тысяч
5 декабря 202409:58
Курс биткоина впервые взлетел выше отметки в $100 тысяч, в моменте он превысил $103,3 тысячи.
По данным биржи Binance, на торгах 5 декабря в 05:41 мск криптовалюта подорожала до $100,1 тысячи. Позже биткоин поднялся до $103,1 тысячи.
По состоянию на 09:51 мск криптовалюта торгуется на уровне $101,9 тысячи.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что никто не сможет запретить биткоин и другие цифровые валюты, они продолжат развиваться, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru