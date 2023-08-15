Аналитик допустил корректировку курса доллара до 92 - 99,5 рубля

Во вторник Центробанк повысил ставку с 8,5% до 12%.

Как отметил эксперт, увеличение этого показателя автоматически увеличивает стоимость всех заимствований, снижает темпы и объемы кредитования, вследствие чего падает потребительский спрос и темпы роста цен замедляются.

«Повышение стоимости кредитования в российской национальной валюте автоматически делает ее дороже, курс иностранной валюты снижается, а значит, все импортные товары становятся дешевле в рублевом эквиваленте», — пояснил Чернов.

Аналитик указал, что эффект повышения ключевой ставки для курса валют «последует с некоторым лагом по времени». Спрос на доллары и евро будет уменьшаться на фоне снижения потребительского спроса, и курс будет смещаться на уровень 92—99,5 рубля за доллар.

