Аналитик допустил корректировку курса доллара до 92 - 99,5 рубля
Повышение ключевой ставки Банка России снизит курс валют и замедлит темпы роста инфляции. Об этом заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT.
Во вторник Центробанк повысил ставку с 8,5% до 12%.
Как отметил эксперт, увеличение этого показателя автоматически увеличивает стоимость всех заимствований, снижает темпы и объемы кредитования, вследствие чего падает потребительский спрос и темпы роста цен замедляются.
«Повышение стоимости кредитования в российской национальной валюте автоматически делает ее дороже, курс иностранной валюты снижается, а значит, все импортные товары становятся дешевле в рублевом эквиваленте», — пояснил Чернов.
Аналитик указал, что эффект повышения ключевой ставки для курса валют «последует с некоторым лагом по времени». Спрос на доллары и евро будет уменьшаться на фоне снижения потребительского спроса, и курс будет смещаться на уровень 92—99,5 рубля за доллар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru