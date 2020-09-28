Американскому доллару снова предрекли падение
Американский доллар может в ближайшем времени ожидать резкий спад, передает РИА Новости мнение экс-главы и главного экономиста Morgan Stanley Asia, научного сотрудника Йельского университета Стивена Роуча.
По мнению Роуча, среди факторов, которые в долгосрочном плане могут привести к падению доллара – рост внешнеторгового дисбаланса в США, увеличение роли альтернативных валют – прежде всего евро и юаня, а также также "исчезновение особой ауры американской исключительности".
Основные проблемы экономист в видит в макроэкономическом дисбалансе торговли США, а также в падении уровня сбережений и росте дефицита счета текущих операций.
В минувшую пятницу экономист Денис Ракша объяснил НСН, почему российская валюта провалилась ниже 90 рублей за евро и почему поводов для оптимизма нет.
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