«Альтернативы нет»: В Госдуме объяснили увеличение транзита газа через Украину
Россия должна решить проблему суверенитета, чтобы обеспечить успех спецоперации и не позволять собой манипулировать, сказал НСН Евгений Федоров.
Поставки газа через Украину в свете нынешней ситуации выглядят странными, однако они объясняются отсутствием альтернативы и рядом геополитических тонкостей. Об этом НСН заявил депутат Госдумы, доктор экономических наук Евгений Федоров.
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Ранее «Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 4,9 млн куб. м. Об этом сообщило издание РБК. Так, по состоянию на 1 февраля объем прокачки через ГИС «Суджа» составил 29,4 млн куб. м по сравнению с 24,5 млн куб. м 31 января. Федоров объяснил рост транзита газа по этому маршруту отсутствием альтернативных путей поставки газа.
«Начнем с того, что это произошло вследствие получения прибыли “Газпромом” с европейского рынка. Газовая корпорация продает газ, получает деньги и использует их для своей деятельности. К тому же, у нас нет альтернативы. “Северные потоки” уничтожены, прокачка через Польшу закрыта, юг загружен на полную мощность с точки зрения возможности транзита газа. Для этого вроде бы англичане и взорвали “Северные потоки”, будучи операторами НАТО», — сказал Федоров.
Также собеседник НСН рассказал о геополитических тонкостях спецоперации.
«Странно и направлять газ через страну, с которой мы воюем, и давать деньги и Украине, и странам, поставляющим туда оружие. Правильное это решение или нет — это другой вопрос. Общество не знает основные моменты, связанные и со спецоперацией, и с геополитическим фактором спецоперации. Например, нам нельзя ссориться с американцами, хотя они являются организаторами военных действий», — добавил депутат.
В заключение Федоров объяснил, какую ключевую проблему должна решить Россия для успеха военных действий.
«Понятно, что Россией манипулируют. Наша основная проблема — это проблема суверенитета, и ее надо решать. Без этого невозможно получить позитивный результат военных действий», — подытожил он.
Ранее власти ФРГ решили ограничить импорт сжиженного природного газа из России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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