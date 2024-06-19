Алиханов: ряд предприятий ОПК могут сменить собственников
Предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые не справляются с поставленными задачами, привлекут внимание руководства страны и в дальнейшем могут поменять собственника, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, передает ТАСС.
По его словам, все предприятия страны, выпускающие оборонную продукцию, сейчас переведены на принципы жесткого проектного управления.
«Вся производственная база системно обвязана сквозными графиками комплектования, сходящимися в конечном итоге в план-графики поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК», — рассказал министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо сконцентрировать ресурсы для развития ОПК, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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