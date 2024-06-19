Алиханов: ряд предприятий ОПК могут сменить собственников

Путин: Договор между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников

Истребители F-16 разместят на территории Украины

Депутаты Госдумы предложили отменить мораторий на проверки производителей готовых блюд

В финале конкурса «Это у нас семейное» примут участие 300 команд

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus, кортик и чайный сервиз