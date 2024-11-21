Алиханов: Первые полеты полностью импортозамещенного МС-21 начнутся в апреле
Первые полеты полностью импортозамещенного МС-21 ожидаются в конце марта-начале апреля 2025 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, передает «Россия 24».
Также, по его словам, в начале следующего года начнутся сертификационные полеты на полностью отечественном двигателе ПД-14. До этого предполагалось, что летные испытания МС-21 на отечественных двигателях состоятся уже в этом году.
Первые поставки в авиакомпании отечественных авиалайнеров МС-21 могут начаться в 2025 году. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин. Выступая на форуме «Транспорт России» он указал, что завершение сертификации среднемагистрального пассажирского самолёта ожидается «в предстоящем году».
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что МС-21 может получить дополнительную укороченную версию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, вариант лайнера с уменьшенным на одну секцию фюзеляжем позволит авиаперевозчикам более эффективно эксплуатировать самолёт с учетом получившихся весовых характеристик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru