Алиханов: Первые полеты полностью импортозамещенного МС-21 начнутся в апреле

Первые полеты полностью импортозамещенного МС-21 ожидаются в конце марта-начале апреля 2025 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, передает «Россия 24».

Также, по его словам, в начале следующего года начнутся сертификационные полеты на полностью отечественном двигателе ПД-14. До этого предполагалось, что летные испытания МС-21 на отечественных двигателях состоятся уже в этом году.

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Первые поставки в авиакомпании отечественных авиалайнеров МС-21 могут начаться в 2025 году. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин. Выступая на форуме «Транспорт России» он указал, что завершение сертификации среднемагистрального пассажирского самолёта ожидается «в предстоящем году».

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что МС-21 может получить дополнительную укороченную версию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, вариант лайнера с уменьшенным на одну секцию фюзеляжем позволит авиаперевозчикам более эффективно эксплуатировать самолёт с учетом получившихся весовых характеристик.

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ФОТО: РИА Новости
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