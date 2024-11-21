Алиханов: Первые полеты полностью импортозамещенного МС-21 начнутся в апреле

Первые поставки в авиакомпании отечественных авиалайнеров МС-21 могут начаться в 2025 году. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин. Выступая на форуме «Транспорт России» он указал, что завершение сертификации среднемагистрального пассажирского самолёта ожидается «в предстоящем году».

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что МС-21 может получить дополнительную укороченную версию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, вариант лайнера с уменьшенным на одну секцию фюзеляжем позволит авиаперевозчикам более эффективно эксплуатировать самолёт с учетом получившихся весовых характеристик.

