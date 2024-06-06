Путин: У США не получилось санкциями против MC-21 устранить конкурента Boeing
Российский президент Владимир Путин считает «полной дурью» санкции Вашингтона против производителя отечественного пассажирского самолета MC-21.
Об этом он заявил на встрече с представителями международных информагентств. По словам главы государства, США ввели ограничительные меры из-за того, что MC-21 является конкурентом лайнеров Boeng. Однако санкции не повиляли на производство российского самолета.
Путин отметил, что после введения санкций производство MC-21 приостанавливалось, однако вскоре все удалось наладить.
Ранее стало известно, что самолет МС-21 с поставкой в 2028-2030 годах оказался дороже Airbus и Boeing, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru