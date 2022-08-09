Алиханов: Лимиты перевозки товаров железной дорогой через Литву исчерпаны

«В общем, достаточно большая номенклатура, по которой у нас уже нет этих вот возможностей из-за установленных квот», — цитирует Алиханова ТАСС.

По словам губернатора, в Европе не учли объемы грузов, перевозимых автотранспортом еще до введения антироссийских санкций.

В июне Литва запретила транзит по своей территории в Калининградскую область подсанкционных товаров, в том числе металла, дерева, цемента, удобрений. Позже в Еврокомиссии разъяснили ограничения, согласно которым перевозки в Калининград по железной дороге разрешены при условии контроля.

