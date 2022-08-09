Алиханов: Лимиты перевозки товаров железной дорогой через Литву исчерпаны
Калининградская область исчерпала лимиты на железнодорожные перевозки ряда товаров через Литву. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов на площадке дискуссионного клуба «Валдай».
По словам главы Калининградской области, уже исчерпаны лимиты на перевозку отдельных видов железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, лесоматериалов.
«В общем, достаточно большая номенклатура, по которой у нас уже нет этих вот возможностей из-за установленных квот», — цитирует Алиханова ТАСС.
По словам губернатора, в Европе не учли объемы грузов, перевозимых автотранспортом еще до введения антироссийских санкций.
В июне Литва запретила транзит по своей территории в Калининградскую область подсанкционных товаров, в том числе металла, дерева, цемента, удобрений. Позже в Еврокомиссии разъяснили ограничения, согласно которым перевозки в Калининград по железной дороге разрешены при условии контроля.
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