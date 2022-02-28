Акции Сбера на Лондонской бирже рухнули на 75%
Бумаги Сбербанка на Лондонской бирже на старте торгов упали на 75,11%, до $1,011 за акцию. Такое значение зафиксировано в 11:45 по московскому времени. Сейчас торги бумагами Сбера приостановлены.
Ранее Европейский центральный банк предупредил о возможном банкротстве дочерних подразделений Сбербанка в ЕС. Серьёзные проблемы испытывают европейское подразделение Сбера Sberbank Europe AG, штаб-квартира которого расположена в Австрии, и две его «дочки» — Sberbank d.d. в Хорватии и Sberbank banka d.d. в Словении.
В кредитных учреждениях происходит значительный отток депозитов «в результате воздействия геополитической напряженности на репутацию», говорится в заявлении европейского регулятора. По данным Европейского Центробанка, ситуация привела к ухудшению ликвидности без наличия доступных мер с реалистичными шансами для ее изменения в лучшую сторону.
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