Акции российских компаний снизились после отставки Медведева

Курс акций большинства российских компаний на Лондонской фондовой биржи понизился после объявления Дмитрий Медведева об отставке правительства РФ в полном составе. В первые минуты после этой новости понизились нефтегазовые голубые фишки – «Лукойл» (-0,96%), «Газпром» (-0,3%).

Также откатились акции банков с государственным участием - ВТБ (-0,72%), Сбербанк РФ (-2,07%). Металлурги потеряли больше полутора процентов – «Северсталь» (-1,52%), ММК (-1,79%).

При этом, ряд российских компаний остаются в плюсовой зоне торгов: «Новатэк», группы «Тинькоф банка», «Норникеля», ритейлеров «Магнит» и «Лента».

