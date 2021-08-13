Акции крупных торговых сетей подешевели на фоне проверок ФАС

Акции сетей «Лента», «Магнит» и X5 Retail Group снизились в ходе торгов на Московской бирже из-за проверки ФАС.

Так, к 14:30 по московскому времени акции компании «Магнит» стали дешевле на 1,41%, акции «Ленты» потеряли в цене 0,39%, X5 Retail Group – на 0,5%.

ФАС заявила, что сеть «Магнит» препятствует проведению антикартельной проверки

Федеральная антимонопольная служба организовала внеплановые выездные проверки в отношении торговых сетей, входящих в Х5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), а также ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора, который мог привести к росту цен и удержании их.

Как сообщает ФАС на своём официальном сайте, проверки инициированы в связи с поступающими обращениями граждан о росте цен в федеральных торговых сетях, а также с целью недопущения неоправданного подорожания социально значимых продуктов питания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: fas.gov.ru
ТЕГИ:АкцииПроверкиФАС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры