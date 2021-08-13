Акции крупных торговых сетей подешевели на фоне проверок ФАС
Акции сетей «Лента», «Магнит» и X5 Retail Group снизились в ходе торгов на Московской бирже из-за проверки ФАС.
Так, к 14:30 по московскому времени акции компании «Магнит» стали дешевле на 1,41%, акции «Ленты» потеряли в цене 0,39%, X5 Retail Group – на 0,5%.
Федеральная антимонопольная служба организовала внеплановые выездные проверки в отношении торговых сетей, входящих в Х5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), а также ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора, который мог привести к росту цен и удержании их.
Как сообщает ФАС на своём официальном сайте, проверки инициированы в связи с поступающими обращениями граждан о росте цен в федеральных торговых сетях, а также с целью недопущения неоправданного подорожания социально значимых продуктов питания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru