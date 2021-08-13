Акции крупных торговых сетей подешевели на фоне проверок ФАС

Федеральная антимонопольная служба организовала внеплановые выездные проверки в отношении торговых сетей, входящих в Х5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), а также ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора, который мог привести к росту цен и удержании их.

Как сообщает ФАС на своём официальном сайте, проверки инициированы в связи с поступающими обращениями граждан о росте цен в федеральных торговых сетях, а также с целью недопущения неоправданного подорожания социально значимых продуктов питания.

