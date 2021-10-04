Акции «Газпрома» взлетели выше исторического максимума

Акции «Газпрома» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже. Цена ценных бумаг достигала в момент 369,66 рубля за штуку. Таким образом побит рекорд, который держался с апреля 2008 года.

После 13:00 акции газового концерна немного замедлили рост, однако к этой минуте он вновь возобновился и рекорд цены может быть вновь обновлен на фоне продолжающегося ралли рынков нефти и газа.

Капитализация «Газпрома» превысила 8,746 трлн рублей. Индекс самой МосБиржи сегодня поднялся до 4120,16 пункта на момент написания заметки (+0,83%), индекс РТС вырос до 1779,90 пункта (+0,34%).