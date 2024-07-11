Аксаков допустил снижение цен на новостройки на 40% в 2024 году

Депутат пояснил, что к подобному исходу приведут текущие высокие ставки по кредитам для застройщиков. В этом случае строителям нужно будет быстро продать построенное жилье, чтобы запустить новые проекты.

Высокие цены на недвижимость Аксаков объясняет распространением ипотечной госпрограммы под 8%, которая увеличила спрос на новостройки. При этом 1 июля 2024 года действие программы закончилось, потому, полагает депутат, следует ожидать обратного эффекта.

Ранее Минфин продлил до 2030 года программу семейной ипотеки по ставке 6%, которая предоставляется на покупку квартиры в новостройке или строительство собственного жилого дома. Воспользоваться ей смогут семьи с хотя бы одним ребенком в возрасте до 6 лет, передает «Радиоточка НСН».

