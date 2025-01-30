АКОРТ: Россияне каждый год потребляют около 1,4 млн тонн бананов
Россияне каждый год потребляют порядка 1,4 млн тонн бананов, сообщили «Известия» со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева.
Он отметил, что 95% от всех бананов РФ закупает у Эквадора. Кроме того, незначительные объемы поставок идут из Коста-Рики, Танзании Индии и Китая.
По словам Караваева, у эквадорских бананов есть существенный плюс по сравнению с бананами из других стран. Так, эквадорский сорт Cavendish может храниться до 60 дней, тогда как у сортов из других государств срок хранения обычно не превышает 30 дней.
Ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал НСН, что XIX веке в России выращивали ананасы, но сейчас привезти их в 100 раз дешевле, чем выращивать самим, а с бананами еще сложнее – привезти их в 1000 дешевле, чем выращивать самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru