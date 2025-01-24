«Дешевле привезти»: Садоводы усомнились в успехе выращивания бананов в России

Гендиректор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов ранее заявил, что первые выращенные в России бананы должны появиться к концу 2025 года. В рамках итогового форума «Развитие малого агробизнеса России» он указал, что существует определенная программа, в рамках реализации которой идет процесс закладки теплицы. Туманов рассказал, что когда-то в России выращивали и ананасы, потому что это было дешевле, чем импортировать их.

«Для выращивания субтропических культур нужны свет, влага, тепло и удобрения. В оранжерее вырастить можно все, что угодно. Хоть черта с рогами! Бананы – трудоемкая культура, если сравнивать с бромелиевыми (ананасы). В XIX веке у нас вообще было промышленное выращивание ананасов – в теплицах растили, в ананасницах. С цитрусами чуть посложнее, но, например, в городе Павлово с XVIII века на каждом подоконнике выращивается знаменитый павловский лимон. В России множество своих сортов лимона. Понятно, что они выращиваются в оранжереях, но все же. Выращивать бананы намного сложнее. Это все делается ради достижения, мол, мы покорили такую культуру! Ананасы раньше в России выращивали, потому что привезти их было очень дорого, дешевле было вырастить самим под искусственными освещением и отоплением. А сейчас в 100 раз дешевле привезти, чем выращивать самим. А с бананами – в 1000 раз дешевле привезти», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что импортировать бананы в Россию в настоящее время выгоднее, чем выращивать свои, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

