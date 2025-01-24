«Дешевле привезти»: Садоводы усомнились в успехе выращивания бананов в России
Заявления о российских бананах делаются ради того, чтобы показать, что мы покорили такую культуру, экономического смысла в выращивании бананов в России нет, заявил НСН Андрей Туманов.
В XIX веке в России выращивали ананасы, но сейчас привезти их в 100 раз дешевле, чем выращивать самим, а с бананами еще сложнее - привезти их в 1000 дешевле, чем выращивать самостоятельно, рассказал НСН глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
Гендиректор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов ранее заявил, что первые выращенные в России бананы должны появиться к концу 2025 года. В рамках итогового форума «Развитие малого агробизнеса России» он указал, что существует определенная программа, в рамках реализации которой идет процесс закладки теплицы. Туманов рассказал, что когда-то в России выращивали и ананасы, потому что это было дешевле, чем импортировать их.
«Для выращивания субтропических культур нужны свет, влага, тепло и удобрения. В оранжерее вырастить можно все, что угодно. Хоть черта с рогами! Бананы – трудоемкая культура, если сравнивать с бромелиевыми (ананасы). В XIX веке у нас вообще было промышленное выращивание ананасов – в теплицах растили, в ананасницах. С цитрусами чуть посложнее, но, например, в городе Павлово с XVIII века на каждом подоконнике выращивается знаменитый павловский лимон. В России множество своих сортов лимона. Понятно, что они выращиваются в оранжереях, но все же. Выращивать бананы намного сложнее. Это все делается ради достижения, мол, мы покорили такую культуру! Ананасы раньше в России выращивали, потому что привезти их было очень дорого, дешевле было вырастить самим под искусственными освещением и отоплением. А сейчас в 100 раз дешевле привезти, чем выращивать самим. А с бананами – в 1000 раз дешевле привезти», - сказал собеседник НСН.
Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что импортировать бананы в Россию в настоящее время выгоднее, чем выращивать свои, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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