АКИТ: Нелегальный онлайн-рынок алкоголя в России вырос на 60%
Нелегальный рынок по продаже алкоголя в интернете вырос в РФ за год почти на 60% и составил в 2023 году уже 80 млрд рублей. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в разговоре с РИА Новости на полях ПМЭФ.
По его словам, продажа алкоголя в интернете делается «в черную». Соколов отметил, что только в 2022 году такой рынок составлял 50 млрд рублей. Сервисы продолжают развиваться, подчеркнул он.
По оценкам НИФИ Минфина, указал Соколов, с 2023 по 2027 год сумма выпадающих доходов бюджета из-за нелегальной торговли алкоголем составит 253 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что водка, бренди и коньяк в России во втором полугодии 2024 года подорожают в среднем на 10-15%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru