АКИТ: Нелегальный онлайн-рынок алкоголя в России вырос на 60%

Нелегальный рынок по продаже алкоголя в интернете вырос в РФ за год почти на 60% и составил в 2023 году уже 80 млрд рублей. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в разговоре с РИА Новости на полях ПМЭФ.

Госдума разрешила продажу алкогольных напитков на верандах кафе

По его словам, продажа алкоголя в интернете делается «в черную». Соколов отметил, что только в 2022 году такой рынок составлял 50 млрд рублей. Сервисы продолжают развиваться, подчеркнул он.

По оценкам НИФИ Минфина, указал Соколов, с 2023 по 2027 год сумма выпадающих доходов бюджета из-за нелегальной торговли алкоголем составит 253 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что водка, бренди и коньяк в России во втором полугодии 2024 года подорожают в среднем на 10-15%, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:ПродажаАлкоголь

Горячие новости

Все новости

партнеры