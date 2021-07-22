Акимов, Греф, Костин и Задорнов предупредили ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем
Акимов, Греф, Костин и Задорнов сообщили Центробанку о рисках из-за регулирования экосистем. Главы крупнейших российских банков обратились к ЦБ из-за планов ввести риск-чувствительный лимит для игроков с экосистемами. Они считают, что новые схемы регулирования приведут к тому, что более 100 банков нарушат нормативы достаточности капитала.
Послание председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной подписали президенты Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.
Представитель Сбербанка и ассоциация подтвердили РБК отправку письма, а ЦБ — его получение. Сбербанк ожидает обсуждения регулирования с Банком России в ближайшее время.
Авторы письма уверены, что 190 из 377 проанализированных банков могут не вписаться в предлагаемый риск-чувствительный лимит. Превышение потребует вычесть из капитала 1,75 трлн руб., а это снизит базу, по которой рассчитываются нормативы достаточности.
«Наибольший объем вычета будет характерен для розничных банков с крупной сетью филиалов, особенно в городах с небольшим населением, так как для таких отделений характерно высокое соотношение стоимости филиала к объему привлеченных средств и выданных кредитов»,— говорится в письме.
Предложение ввести риск-чувствительный лимит для банков с экосистемами поступило от Центробанка в июне. Это ограничит вложения в непрофильные активы, а его превышение повлечет за собой требование по увеличению капитала. Банки также обяжут раскрывать всю информацию о вложениях в непрофильные активы. Экосистемные банки отнесут к системно значимым, что означает увеличение надбавки к достаточности их капитала.
Ранее Центробанк сообщал об отмене некоторых послаблений из-за COVID-19 с 1 июля. Весной прошлого года ЦБ начал вводить послабления в банковском секторе, чтобы поддержать россиян и предприятия, доход которых снизился. Уже осенью 2020 года регулятор начал постепенно сворачивать меры поддержки.
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