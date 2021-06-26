Центробанк отменит часть послаблений из-за COVID-19

Банк России с 1 июля отменит часть послаблений для поддержки граждан и бизнеса, принятых во время пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

Весной 2020 года ЦБ начал вводить послабления в банковском секторе, чтобы поддержать россиян и предприятия, доход которых снизился. Уже осенью прошлого года регулятор начал постепенно сворачивать меры поддержки.

Так, Центробанк на фоне восстановления экономики отменит рекомендацию кредиторам реструктуризировать ссуды граждан и малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за пандемии, и не начислять им пени за просрочки.

Также к 1 июля банкам необходимо сформировать резервы на возможные потери по займам, предоставленным физлицам, предпринимателям и предприятиям и реструктурированным из-за COVID-19. При этом для поддержки финансовых организаций на фоне возможного дорезервирования проблемных реструктурированных кредитов ЦБ смягчит регулирование по необеспеченным потребительским кредитам, выданным до 1 апреля 2020 года.

В то же время ряд послаблений для банков продолжит действовать. В частности, до октября не будет начато применение норм о порядке резервирования сделок слияния и поглощения. Вступление в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков отложено до января. Действие мер для облегчения выдачи валютных кредитов производителям лекарств и медицинских товаров продолжится до конца года.

