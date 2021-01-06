«Академик Черский» приплыл в зону достройки «Северного потока-2»
Трубоукладчик «Академик Черский» простояв почти месяц недалеко от Калининграда, вернулось на место строительства участка газопровода «Северный поток-2».
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Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал самоубийством и абсурдом возможный отказ от газопровода на фоне постепенного закрытия АЭС в Германии.
Между тем, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что больше всех потеряют от ввода «Северного потока-2» США и Украина, всей остальной Европе газопровод выгоден.
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