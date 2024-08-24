Аграрный сектор РФ в 2023 году потерял 200 тысяч работников

«За прошлый год из нашей отрасли ушло 200 тыс. человек. Всего у нас работает где-то 6 млн человек, в основном это рабочие профессии, процентов 85-90 – рабочие профессии», — рассказала глава Минсельхоза.

По словам Лут, в сельском хозяйстве сотрудники «очень возрастные в отличие от других отраслей». Министр отметила, что для привлечения работников в АПК планируется выстроить «цепочку жизненного цикла» с началом в сельской школе, чтобы приходящий в отрасль «понимал, что у него будет в будущем». Лут подчеркнула, что «целевые» дети Минсельхоза – те, кто проживает на сельских территориях. Как ожидается, к 2030 году во всех находящихся в ведении министерства вузах появятся агроклассы. Это необходимо, чтобы «вести детей, которые находятся на сельской территории».

