Агентство S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины
26 февраля 202205:57
Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочные кредитные рейтинги России и Украины на фоне специальной военной операции российских ВС.
Согласно данным, опубликованным на сайте агентства, суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте понизился с «ВВВ-» до «ВВ+», в национальной валюте — с «ВВВ» до «ВВВ-».
При этом долгосрочный кредитный рейтинг Украины был понижен с «В» до «B-» с негативным прогнозом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru