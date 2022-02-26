Агентство S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочные кредитные рейтинги России и Украины на фоне специальной военной операции российских ВС.

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Согласно данным, опубликованным на сайте агентства, суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте понизился с «ВВВ-» до «ВВ+», в национальной валюте — с «ВВВ» до «ВВВ-».

При этом долгосрочный кредитный рейтинг Украины был понижен с «В» до «B-» с негативным прогнозом.

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