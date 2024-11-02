Агентство Fitch впервые с 2019 года повысило рейтинг Египта до «B»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings увеличило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Египта в зарубежной валюте с уровня «B-» до уровня «B». Об этом сообщается на сайте международной организации.

Отмечается, что рейтинг был повышен со стабильным прогнозом. Показатели Египта подкрепляют снижение внешних рисков, корректировка политики, пополнение внешних резервов страны. Кроме того, эксперты указали на приток нового капитала, более гибкий обменный курс, ужесточение денежно-кредитных условий.

Как пишет Bloomberg, Fitch повысило кредитный рейтинг Египта впервые с 2019 года.

Ранее Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Франции на уровне «AA-», изменив прогноз по нему на негативный.

