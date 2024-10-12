Агентство Fitch изменило прогноз рейтинга Франции на негативный

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Франции на уровне «AA-» и при этом изменило прогноз по нему на «негативный». Соответствующее заявление размещено на сайте международной организации.

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Агентство пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Франции в зарубежной валюте. Он изменен со «стабильного» на «негативный».

Как пояснили в Fitch Ratings, показатели рейтинга страны подкрепляют крупная и диверсифицированная экономика, эффективность институтов, макрофинансовая стабильность.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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