Агентство Fitch снизило рейтинг Украины до ограниченного дефолта

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте до уровня RD (ограниченный дефолт) с предыдущего C. Об этом сообщило агентство «ПРАЙМ» со ссылкой на пресс-релиз американской корпорации.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте для Украины сохранён на уровне CCC-. Как сообщает RT, до этого появились данные, что государственный долг Украины при президентстве Владимира Зеленского увеличился на 74 миллиарда долларов.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о «дыре» в госбюджете страны в 500 миллиардов гривен (около $12 млрд). Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава ведомства также назвал экономическую обстановку на Украине критической.

