Африканская страна предложила создать совместный с Россией банк
Спикер парламента Буркина-Фасо Усман Бугума предложил создать российско-африканский банк, который бы облегчил операции между странами. Об этом сообщает РИА Новости.
Он назвал важной возможность создания совместного банка между Россией и африканским континентом, отметив, что это было бы облегчило совместную торговлю и принесло пользу финансовой системе.
Бугума также добавил, что наличие такого банка заметно упростит банковские переводы при экспорте товаров в Россию.
Ранее власти Индонезии допустили возможность использования российской платежной системы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru