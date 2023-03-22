Африканская страна предложила создать совместный с Россией банк

Спикер парламента Буркина-Фасо Усман Бугума предложил создать российско-африканский банк, который бы облегчил операции между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он назвал важной возможность создания совместного банка между Россией и африканским континентом, отметив, что это было бы облегчило совместную торговлю и принесло пользу финансовой системе.

Бугума также добавил, что наличие такого банка заметно упростит банковские переводы при экспорте товаров в Россию.

Ранее власти Индонезии допустили возможность использования российской платежной системы.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СотрудничествоБанки

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