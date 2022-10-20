АФК «Система» готова выкупить все акции у владельцев торговых марок «вefree» и «Sela»

АФК «Система» готова выкупить все акции компании «Melon Fashion Group», которая управляет в России торговыми сетями «Zarina», «befree», «Love Republic» и «Sela». Накануне в инвестиционной корпорации сообщили, что приобретают 47,7% торговой компании у шведских инвесторов, сообщает РБК.

В АФК «Система» предложили остальным акционерам «Melon Fashion Group» выкуп их акций по цене этой сделки.

Компания Marks & Spencer покинет российский рынок

«В совокупности российская корпорация готова приобрести до 100% уставного капитала АО «Мелон Фэшн Груп». Предложение действует до 3 ноября 2022 года», — сообщили в пресс-службе инвестиционной компании.

Ситуацию осложняет тот факт, что в начале февраля 2022 года часть акций ретейлера была передана всем сотрудникам, проработавшим в компании свыше двух лет.

Ранее, по данным ряда СМИ, H&M выставила на продажу активы в России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОдеждаМагазиныАкцииАФК "Система"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры