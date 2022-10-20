АФК «Система» готова выкупить все акции у владельцев торговых марок «вefree» и «Sela»

АФК «Система» готова выкупить все акции компании «Melon Fashion Group», которая управляет в России торговыми сетями «Zarina», «befree», «Love Republic» и «Sela». Накануне в инвестиционной корпорации сообщили, что приобретают 47,7% торговой компании у шведских инвесторов, сообщает РБК.

В АФК «Система» предложили остальным акционерам «Melon Fashion Group» выкуп их акций по цене этой сделки.