АЕБ: Продажи новых легковушек в России в 2025 году упали на 17%
Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в декабре 2025 года составили 141 429 штук. Как сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), это на 5,7% больше, чем в конце 2024 года.
Отмечается, что всего в прошлом году в России приобрели 1 349 230 новых легковушек, а с учётом альтернативных каналов поставок (параллельный импорт), которые фиксирует АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») - 1 366 535 штук, что на 17% меньше, чем за весь 2024 год.
Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев указал, что отрицательный результат является следствием как антироссийских санкций, так и изменений внутреннего регулирования. По его словам, «в ближайшем триместре, скорее всего, отрицательная динамика сохранится».
Ранее стало известно, что продажи новых автомобилей Lada в России по итогам прошлого года снизились на 24,4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
