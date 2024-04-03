Адвокат «Макфы» допустил ошибку в аресте активов на 100 трлн рублей
Объявление об аресте активов на сумму 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии производителя макаронных изделий «Макфа» может быть вызвано технической ошибкой. Этого не исключает адвокат компании Павел Хлюстов.
В комментарии «Известиям» он также предположил, что приставы назвали 100 триллионов рублей с целью формирования негативного восприятия производителя в российском обществе. Представители «Макфы» в суде 3 апреля подали жалобу на данное постановление приставов.
Сумма в 100 триллионов в тысячу с лишним раз превышает общую стоимость иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфы» и компаний, которые аффилированы с этим акционерным обществом. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в требовании надзорного ведомства указана цифра в 46 миллиардов рублей.
Об аресте счетов и активов родственников бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича стало известно 1 апреля. Их сумма, по данным ТАСС, составляет 100 триллионов рублей в рамках обеспечения иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфы». Белоусов в 2022 году был осужден на 10 лет по делу о взятках. Однако экс-депутат не явился на оглашение приговора. Он объявлен в розыск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru