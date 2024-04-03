Адвокат «Макфы» допустил ошибку в аресте активов на 100 трлн рублей

Объявление об аресте активов на сумму 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии производителя макаронных изделий «Макфа» может быть вызвано технической ошибкой. Этого не исключает адвокат компании Павел Хлюстов.

В комментарии «Известиям» он также предположил, что приставы назвали 100 триллионов рублей с целью формирования негативного восприятия производителя в российском обществе. Представители «Макфы» в суде 3 апреля подали жалобу на данное постановление приставов.