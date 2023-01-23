Абрамченко: Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу
Россия прорабатывает возможность гуманитарных поставок продовольствия на Кубу. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в беседе с РИА Новости.
Отвечая на вопрос о планах Москвы безвозмездно поставлять продовольствие беднейшим странам, вице-премьер отметила, что российская сторона занимается этим.
«Это могут быть гуманитарные поставки продовольствия, финансируемые из резервного фонда, есть и коммерческие поставки, кредитование беднейших стран, чтобы они могли себе позволить покупать российское продовольствие», — указала Абрамченко.
В качестве примера зампред правительства привела проработку поставок продовольствия на Кубу, подчеркнув, что это «гуманитарная миссия», отмечает «Свободная пресса».
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что РФ в ближайшие месяцы готова безвозмездно поставить до 500 тысяч тонн зерновых беднейшим странам, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 729 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 021 / сут.
- Абрамченко: Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу
- В США призвали передать Украине ракеты ATACMS для ударов по Крыму
- Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении
- Рогозин заявил о захвате терминалов Starlink в ДНР
- Дело чести: Рогозин пообещал, что обстрелявший его украинский расчет будет уничтожен
- Сальдо: Cтроительство автомагистрали Джанкой - Ростов-на-Дону начнется в 2023 году
- США передумали размещать в Японии ракеты средней дальности
- В Германии пообещали скорое решение по передаче танков Leopard Украине
- Вице-премьер Абрамченко: Tetra Pak помог перезапустить отечественное производство упаковки
- Ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в доме в Забайкалье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru