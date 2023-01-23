Абрамченко: Россия готовит гуманитарные поставки продовольствия на Кубу

Отвечая на вопрос о планах Москвы безвозмездно поставлять продовольствие беднейшим странам, вице-премьер отметила, что российская сторона занимается этим.

«Это могут быть гуманитарные поставки продовольствия, финансируемые из резервного фонда, есть и коммерческие поставки, кредитование беднейших стран, чтобы они могли себе позволить покупать российское продовольствие», — указала Абрамченко.

В качестве примера зампред правительства привела проработку поставок продовольствия на Кубу, подчеркнув, что это «гуманитарная миссия», отмечает «Свободная пресса».

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что РФ в ближайшие месяцы готова безвозмездно поставить до 500 тысяч тонн зерновых беднейшим странам, напоминает RT.

