Абрамченко предложила разделить Сибирь на кластеры
Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая Сибирский федеральный округ, предложила разделить его на промышленные кластеры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания по подготовке стратегической сессии по вопросам ускоренного социально-экономического развития Сибири.
Так, СФО Абрамченко предложила разделить на кластеры: лес и строительные материалы, сельское хозяйство, уголь, нефть и газ, углехимия, переработка алюминия, золото и драгоценные металлы, медь и электроника.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в августе предложил построить в Сибири с учетом возможности развития регионов и транспортных путей три-пять научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч до 1 млн человек.
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