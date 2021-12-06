Абрамченко предложила разделить Сибирь на кластеры

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая Сибирский федеральный округ, предложила разделить его на промышленные кластеры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания по подготовке стратегической сессии по вопросам ускоренного социально-экономического развития Сибири.

Так, СФО Абрамченко предложила разделить на кластеры: лес и строительные материалы, сельское хозяйство, уголь, нефть и газ, углехимия, переработка алюминия, золото и драгоценные металлы, медь и электроника.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в августе предложил построить в Сибири с учетом возможности развития регионов и транспортных путей три-пять научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч до 1 млн человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СибирьРоссия
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