Абрамченко предложила разделить Сибирь на кластеры

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая Сибирский федеральный округ, предложила разделить его на промышленные кластеры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания по подготовке стратегической сессии по вопросам ускоренного социально-экономического развития Сибири.

Так, СФО Абрамченко предложила разделить на кластеры: лес и строительные материалы, сельское хозяйство, уголь, нефть и газ, углехимия, переработка алюминия, золото и драгоценные металлы, медь и электроника.