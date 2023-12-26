Исследование: Новогодний стол россиян подорожал на 14%
Традиционный новогодний стол в 2023 году подорожал на 14%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование IT-компании АТОЛ.
Салат оливье в среднем обойдется россиянам в 942 рубля, что на 10% больше, чем в прошлом году. Селедка под шубой подорожала на 11%, цена ее ингредиентов в декабре 2023 года составляет 774 рубля.
Килограмм куриного мяса обойдется в 202 рубля, а утка в 463 рублей. Мандарина можно купить в среднем за 211 рублей за килограмм. Банка красной икры стоит около 736 рублей, а бутылка шампанского 302 рубля. Общая стоимость новогоднего стола в декабре 2023 года составит 3329 рублей.
Ранее ВЦИОМ сообщал о том, что россияне планируют потратить на празднование Нового года около 54 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru