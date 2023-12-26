Исследование: Новогодний стол россиян подорожал на 14%

Салат оливье в среднем обойдется россиянам в 942 рубля, что на 10% больше, чем в прошлом году. Селедка под шубой подорожала на 11%, цена ее ингредиентов в декабре 2023 года составляет 774 рубля.

Килограмм куриного мяса обойдется в 202 рубля, а утка в 463 рублей. Мандарина можно купить в среднем за 211 рублей за килограмм. Банка красной икры стоит около 736 рублей, а бутылка шампанского 302 рубля. Общая стоимость новогоднего стола в декабре 2023 года составит 3329 рублей.

Ранее ВЦИОМ сообщал о том, что россияне планируют потратить на празднование Нового года около 54 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

