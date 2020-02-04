50/50. Как будут работать новые ограничения на провоз валюты
Экс-замначальника ГУ Федеральной таможенной службы в эфире НСН объяснил, на что ориентировано новое правило.
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для физических лиц начал действовать новый порядок провоза наличных средств через границу. Как передает РИА «Новости», теперь перевозимые деньги придётся не только декларировать, если их сумма превышает 100 тыс. долларов, но и подтверждать их происхождение. Это требование распространяется и на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.
Чтобы подтвердить легальное происхождение денег, физлицам придется предъявить на таможне бумаги из банка о совершении конверсионных операций, документы о снятии денег со счета, получении кредита, подтверждение дарения или получения наследства.
Экс-замначальника ГУ Федеральной таможенной службы Марат Файзулин в эфире НСН объяснил, на что ориентировано новое правило.
«Это средства в так называемом сером обороте: они то попадают в легальные схемы, то выводятся из них. Как правило, это средства от контрабандных сделок, от нелегального оборота товаров. То есть это деньги полулегального бизнеса, а иногда и нелегального, преступного. Для подавляющего большинства физических лиц новые правила не должны вызвать особых трудностей. Перемещение наличных средств в таких размерах происходит нечасто», - сказал эксперт.
В эффективности нововведения Файзулин сомневается. «Новое правило будет препятствовать, прежде всего, нелегальному ввозу наличных средств, когда деньги ввозятся буквально миллионами долларов и евро. Этим, как правило, занимаются мелкие банки, которые пополняют свои оборотные средства через якобы займы физлиц за рубежом. Но в России очень велика степени коррупции во всех сферах, так что работать новые правила будут 50 на 50. Поэтому правильными мерами иногда дается возможность заработать коррупционерам», - пояснил он.
Напомним, изменить правила провоза наличных через границу Евразийская экономическая комиссия решила в августе 2019 года. Новый порядок призван затруднить перемещение денег для финансирования террористических организаций и легализацию преступных доходов.
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